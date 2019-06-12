拍到畫面！石虎走箱涵安全路徑 裝置有用

2019-06-12 21:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕交通部長林佳龍於臉書說，交通部公路總局在台三線卓蘭段建置「石虎路殺預警系統」，設置圍網引導石虎走箱涵安全路徑，捕捉到石虎通行畫面，證實裝置的效用。他期盼透過「石虎田」友善環境的耕作方式，能吸引石虎、麝香貓及食蟹獴來作客，成為人與生態共好的典範。

林佳龍提到，保育石虎需要各部會與民間夥伴協力，透過點、線、面的串連，架構生態「國土生態綠網」，營造人與自然和諧共生的環境。公路總局在台三線卓蘭段建置「石虎路殺預警系統」，警示人與石虎減少碰撞機會，並設置圍網引導石虎走箱涵的安全路徑。

林佳龍說，交通部在道路兩側架設16台相機，目前已有10台拍攝到石虎，以及經由箱涵通行的畫面，證實了裝置的效用，未來將更進一步投入3年約3000萬經費，在中部淺山地區省道擴大調查石虎棲地及活動。

林佳龍之前在台中花博選址時，因原定的后里展區發現石虎，為了保護石虎棲息地，將展區一分為三，凸顯台中花博在人與生態連結共好的主軸。此保育行動獲得國際園藝生產者協會認同，「將花博升級為世界花博，讓世界看見台灣價值」。他擔任台中市長時也推動《台中市石虎保育自治條例草案》，雖然市議會尚未通過，但他仍致力促成中彰投苗4縣市與中興大學簽訂「石虎保育策略聯盟合作備忘錄」，還與苗栗縣府簽訂「保育石虎合作意向書」，目標就是要串聯石虎生態廊道，守護石虎棲地。

網友則留言表示，「我是通霄人，支持石虎的保護措施，謝謝林佳龍先生」、「希望在部長的與大家的努力下，石虎可以有更好的生活環境和復育。」、「想當初在佳龍擔任台中市長時，石虎條例被那些議員擋下，你們也表示會再努力推行，雖然後來因為沒連任，而導致條例擱置，沒想到到了中央還是心繫石虎，真的很謝謝！」

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