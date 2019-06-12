新知》衛星影像助攻！台學者找到PM2.5誘發氣喘兩大發育關鍵期

2019-06-12 21:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中國醫藥大學公共衛生學院教授黃彬芳團隊，費時4年分析台中市18萬名新生兒資料，找到空氣污染物細懸浮微粒PM2.5誘發氣喘的兩大關鍵期，在孕婦懷孕6到22週及嬰兒出生後9到46週間；黃彬芳建議，懷孕婦女及家有新生兒者，若遇空品懸浮微粒達「紅害」或「紫爆」等級時，儘量避免戶外活動。

黃彬芳指出，醫學上已有不少研究發現曝露在PM2.5下，可能導致氣喘發生與引起急性惡化，目前全球罹患氣喘病者超過3億人口，造成公共衛生與經濟支出龐大負擔，如何預防氣喘備受學術界重視及投入研究。

黃彬芳指出，哈佛大學曾與美國太空總署（NASA）合作研究衛星影像解析度與PM2.5的關係，發現衛星影像出現雜訊與空氣污染形成的光化學厚度、即PM2.5濃度有關，且吻合度達8成，考量環保署雖在全台設有空品監測站，但畢竟設站數不夠全面，採用與哈佛研究相同的衛星影像解析度預測模式，推估台中市2004到2011年間的每日PM2.5濃度。

他另再申請國健署資料，分析計算同年段間的台中市18萬名新生兒從受孕日到出生後1年的每日PM2.5濃度，並追蹤到2014年曾有過兩次氣喘就醫紀錄情況，找出3萬餘名患氣喘者，利用「健康風險評估模式」，排除雙親遺傳或先天肺部發育異常後的參數，運用從計算衛星影像得來的每日PM2.5大數據，畫出「危險曲線」，結果找到兩個氣喘發生關鍵時期，各是懷孕期6到22周及嬰兒出生後9到46週。

黃彬芳解釋，若在這兩個關鍵時期遇上PM2.5濃度高時，罹氣喘風險增加，這兩個時期正好與人類肺部發育期吻合，也就是說，在肺部發育未完整前曝露PM2.5濃度高，罹氣喘風險提高。

至於曝露濃度再經大數據比對，黃彬芳找出，若是懷孕期間暴露於PM2.5濃度高於93微克/立方公尺（μg/m3），嬰兒出生後罹患氣喘的風險會增4%；嬰兒出生後暴露於PM2.5濃度高於25μg/m3，罹患氣喘的風險增加1到7%，若露於PM2.5濃度高於73μg/m3下，罹患氣喘的風險甚至會增加50%。

黃彬芳指出，研究盼提供建議敏感族群如孕婦與嬰兒，在關鍵影響時期與PM2.5濃度高時，應盡量避免戶外活動，以減少暴露於PM2.5引起氣喘之風險。

黃彬芳結合國立台灣大學大氣科學系陳維婷助理教授與日本國立環境研究所特別研究員鍾朝仁博士跨領域團隊合作的研究結果，6月獲國際知名期刊《過敏與臨床免疫學期刊》（The Journal of Allergy and Clinical Immunology）刊登，並獲選精選研究。

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