為台灣爭光！學手風琴才9個月 他出國比賽奪得第二名

2019-06-12 23:33

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣天主教私立上智國小學生戴宗璿學手風琴才9個月，但樂在其中，越學越有興趣，學校還找了外籍教授潘默士來指導他，結果他第一次出國比賽，參加在澳洲舉辦的國際手風琴錦標賽就拿下第二名，。

「他每次演奏手風琴時全心投入，臉上都洋溢著笑容，感覺非常開心。」上智國小兒童樂團指導老師許雅惠，對4年級的戴宗璿印象非常深刻，因為他每一次練習時都像是在開個人發表會一樣專心投入，完全沉浸在享受音樂的快樂中。

學過3年鋼琴的戴宗璿說，他去年暑假加入學校的兒童樂團手風琴聲部，覺得手風琴很有趣，然後又找了潘默士教授上課，扣掉兒童樂團的團練時間，他每天回家練琴約半小時，練琴時覺得很自在很開心。

戴宗璿學手風琴9個月，之前只參加過一次公開團體演出，有自信的他勇敢出國參加在澳洲舉辦國際手風琴錦標賽，這是第一次有台灣選手參賽，他8日在12歲以下組拿下第二名，為台灣爭光。

上智國小校長彭雪茵說，學校裡有不少孩子像戴宗璿這樣熱愛音樂，兒童樂團才成立一年就代表新竹縣參加全國音樂比賽，初試啼聲在全國19隊中拿下第六名。

許雅惠說，由教堂管風琴改良而成的手風琴，在歐洲是主修樂器，較輕便，以利攜帶隨時隨地演奏，在歐洲手風琴常常演奏巴哈管風琴作品。

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