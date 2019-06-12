新北最大夜市美食在這裡！侯友宜邀151林彥君來吃在地好料理

2019-06-12 23:55

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市市場處推出「新北好市節美食大賞」，分兩階段選出代表新北市場及夜市的美食，並邀請民眾在臉書「來新北逛菜市」指定貼文，推薦心中市場好味道，將有20名幸運民眾可獲得免費套餐。市長侯友宜今天與藝人外號「151」的林彥君到樹林興仁花園夜市開直播，向網友推薦自己選出的套餐。

侯友宜表示，自己從小吃市場、夜市美食長大，新北的傳統市場及夜市充滿人情味和各式美食，今年的美食大賞活動，加入民眾推薦機制，把自己的口袋名單推薦給其他人，不僅有機會免費品嘗好料，還能讓推薦的美食獲七月網路票選活動資格。

新北市場處營運規劃科長莊惠青表示，這次興仁夜市推出在地人必吃的「豪華飽足套餐」及「夏日清爽套餐」菜單。內容包含「櫻花の妹」招牌飲品地芋鮮奶和櫻花珍珠鮮奶、龍眼木燻烤的「阿屋旺」原木燻烤及香腸，還有「無骨男子」的淋上香甜煉乳炸麻糬及炸鮮乳等美食料理。

莊惠青說，民眾可以到「來新北逛菜市」粉絲專頁參加「新北市場及夜市美食推薦」及「人氣套餐票選」活動，「美食推薦」邀請大家於指定貼文留言最愛的新北公有市場或夜市美食，將有20名幸運兒可獲得自己推薦的商品。

另外，「套餐票選」部分針對「豪華飽足套餐」或「夏日清爽套餐」投票，將自獲勝組合中抽出10位參與票選的幸運民眾獲得該套餐，活動自即日起至6月19日止。

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