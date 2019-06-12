高雄繩索救援隊奪比利時總冠軍 載譽歸國

2019-06-12 23:39

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄繩索救援隊贏得2019比利時國際繩索競賽總冠軍，國旗飄揚會場，團員今天載譽歸國。

救援隊KRRT （Kaohsiung Rope Rescue Team）以高雄市消防局特搜成員為主，嘉義、苗栗消防隊支援，本月8日於比國南部那慕爾（Namur）參加繩索救援大賽（Grimpday），連闖8關從30隊中脫穎而出，隊員返回小港國際機場，消防局第四大隊長王宗展率隊員，及成員家屬近百人迎接。

賽事舉辦14年，發展成國際繩索救援奧運賽，而本屆賽事於6日進行體力與技術關卡比賽，7日進行管子、牆面、城堡、橋等情境競技，8日進行高架橋、水壩和學校等情境競賽，隊員利用繩索上攀、斜降彷如蜘蛛人。

冠軍隊成員、消防局特搜中隊隊員孔垂祥說，競賽過程利用勾環、繩索、擔架等裝備快速救出受困人員，除需熟練個人技術，還要團隊默契及策略。

孔垂祥表示，比利時當地有2支隊伍參賽，彼此觀摩肯定我國繩索救援技術，而冠軍獎盃以金屬構造加入繩索元素，切合比賽主題。

救援隊成軍4年，隊員犧牲假日前往惡劣地形練習攀登、垂降，去年參賽獲得第10名，今年摘金，全隊欣喜若狂高舉國旗，讓各國消防員認識台灣。

高雄市消防局特搜中隊長王伯仁說，去年隊員獲得義消贊助，用公假出國赴賽，但成績不理想，今年破釜沈舟，婉拒贊助，自費、自假前往一舉奪冠。

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