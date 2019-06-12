驚悚！羅東運動公園跑步 里長伯遭7隻流浪狗圍攻噴血

2019-06-12 18:53

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東運動公園驚傳流浪狗攻擊事件，住在公園附近的樹林里長黃再興今天到羅運田徑場跑步，被7隻野狗包圍狂咬，傷口鮮血直流，忍痛突圍就醫，由於羅運人來人往，消息傳出後引起震驚；園方已誘捕2隻流浪狗，允諾加強巡邏。

在太平山出生的黃再興，生肖屬虎，被流浪狗咬傷後苦中作樂，自嘲「虎落平陽被犬欺」；地方盛傳，近來許多飼主把小狗帶到羅運棄養，園區流浪狗激增後，經常成群結隊，除了黃再興，另有一名送瓦斯工人在此被咬傷，傷口縫了7針。

黃再興30年前開始在羅運田徑場慢跑，今天獨自跑步，打算跑6000公尺，跑到3000公尺時，7隻流浪狗朝他飛撲，驚嚇之餘加快腳步，小狗往小腿猛咬，鮮血噴出來，他使盡全力奔跑才突破重圍，隨即在家人陪同下就醫，兩小腿共有3處傷口，最深有2公分，感到疼痛不已，打針包紮後，傷勢暫無大礙。

黃再興研判，事發當時，自己因為落單，遭7隻流浪狗圍攻咬傷，他「諒解」流浪狗可能保護地盤而咬人，呼籲狗主人不要棄養，避免流浪犬增加後，導致其他人受害。

附近住戶說，羅東運動公園是宜蘭縣人氣景點，假日遊客多，發生流浪狗咬傷人，非同小可；管理單位宜蘭縣立體育場表示，羅運過去少有流浪狗群聚攻擊人，這次接獲通報，通知宜蘭縣動植物防疫所派員誘捕，捕獲的2隻，尚無法確認是否為咬傷人的犬隻，將持續巡邏防患未然。

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