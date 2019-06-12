畢典克難搭棚淋雨 大里成功國中家長隔空怒嗆盧秀燕

2019-06-12 21:10

〔記者陳建志／台中報導〕大里區成功國中學生近1500人，是大里學生最多的國中，但創校30多年來，持續爭取興建活動中心都無下文，每年畢業典禮只能克難搭棚架，學生不是熱到昏，就是淋成落湯雞，今天畢業典禮又碰上大雨，家長學生全都淋濕，有第一屆校友剛好來參加兒子的畢業典禮，無法接受經過這麼年仍無活動中心，怒嗆：「盧秀燕在市長任內如果蓋不起來，下屆絕不投她！」

教局：活動中心規劃設計預算 明年排前面

教育局副局長劉火欽今天說，成功國中興建活動中心的需求，教育局已經知道，但針對全市各學校重大建設的預算編列先後順序，教育局訂出山、海、屯、市區平衡、學生活動空間較少、以及學生數較多等3個原則，目前成功國中3項都符合，明年規劃設計預算編列的排序在非常前面，會努力協助學校早日興建活動中心，但是否一併興建地下停車場？則需視交通局預算能否配合而定。

大里成功國中今天舉行畢業典禮，因為沒有活動中心，校方只能搭棚架應急，卻碰上大雨，500多名畢業生和好幾百位家長克難擠在棚架下躲雨，但風雨實在太大，靠近棚架外圍的師生和家長，褲腳幾乎都被雨濺濕了一大截。

林姓家長是第一屆校友，他說，3個小孩都念成功，之前兩個畢業都是好天氣，今天參加小兒子的畢業典禮，第一次碰到下雨。他看到在風雨中克難舉行的場景頻頻搖頭，直言這麼多學生的學校，連一座活動中心都沒有，實在很離譜！他建議校方未來能擴大搭設棚架，讓家長躲雨、遮陽更方便，還嗆「盧秀燕市長任內如果蓋不起來，下屆絕不投她！」

賴姓畢業生也說，在校求學3年，只要下雨就沒辦法打球運動，今天也要在大雨中進進出出，實在很不方便，希望能早日興建活動中心，讓學弟妹不要這麼克難參加畢業典禮。

成功國中校長蔡政忠對於造成師生和家長不便感到抱歉，他說，學校學生共1493人，是大里區人數最多的國中，長期沒有活動中心，包括畢業典禮、演講等大型活動舉辦很不方便，希望教育局能利用慈德樓拆除的空地，一併興建地下停車場和活動中心。

總務主任李和明也說，過去曾借過附近塗城國小的禮堂，但他們正好也要布置畢典，加上希望讓學生能在自己的學校舉行畢業典禮，才會搭設棚架，沒想到又碰到大雨，也凸顯學校急需活動中心。

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