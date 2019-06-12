快搶！桃園「FUN玩酷暑」體驗學習營6/13起報名

2019-06-12 23:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局延續幾年在暑假開辦人氣課程，今年突破往年的課程堂數，7月1日到8月31日推出「FUN玩酷暑-暑假體驗學習營」，分別在興光堡壘、安東青年創業基地及今年4月剛開幕的桃園青年體驗學習園區，針對不同青年學子的興趣及需求開設六大主題共68堂的免費室內課程及戶外探索活動，13日起開放網路報名參加，就讀桃園境內國中至大學的學生均可持學生證報名。報名可洽青年事務局官網、粉絲專頁及興光堡壘官網查詢。

系列體驗課程及活動，有以時下最夯的Maker、科技前線的虛擬實境、流行的手作、青年學子必修的行銷企劃為課程設計方向，其中「創客Maker體驗工作坊」及「虛擬實境AR/VR體驗工作坊」訴求科技新玩意，讓學員體驗用程式自製LED燈、超人氣無人機、創作智慧城雲霄飛車、製作AR圖卡。

「多元才藝工作坊」強調敲敲打打、塗塗抹抹、DIY手作，有浪漫金工飾品設計、可愛動物羊毛球創作、文青手刻印章、歐美星空流動畫體驗等提供選擇；而首度開設「行銷企劃師工作坊」，邀請業界資深講師指導文案、活動企劃與執行、公關與媒體、主持台風等進階學習，提升在校園辦活動及未來職場所需的企劃技能。

除了豐富多元的室內課程，首次前進新屋區桃園青年體驗學習園區的「探索體驗營」，將號召學子走出戶外挑戰北台灣最多的高低空設施，同時學習透過團隊合作完成任務，盡情揮灑體力與耐力，也增強個人自信心與團隊向心力。

此外，還有以「桃園巷弄美食地圖」、「youtuber夢工廠」為主題的「公開講座」，數位知名部落客及Youtuber將帶領青年感受桃園地方美食特色及文化，跟著達人的腳步追逐時下最夯的影音夢想。

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