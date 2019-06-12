傳媒稽核認證會發布白皮書 推動廣告投資透明認證

2019-06-12 22:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕數位經濟發展下，廣告市場愈趨複雜，如何能保持其透明、公證、安全性等信任問題？財團法人中華民國傳媒稽核認證會（ABC）今公布一份白皮書，內容涵蓋近3年平面、電視、數位媒體等現況，希望透過第三方公證組織的資料，可提供市場基本參考依據。

今天白皮書發表會，包括長期關注此議題的立委吳思瑤，經濟部商業司、主管採購法的行政院工程會等政府單位，都有代表參與。根據ABC的資料，目前台灣能稽核到的廣告量大約700億，其中政府單位就占了70億，可說是最大的廣告投放主。吳思瑤就提到，可以透過政府帶頭做，讓採購都是要經過認證的，追求品質。

ABC董事長紀緻謙表示，這個組織主要推動全媒體廣告透明的第三方組織，目前平面媒體也都走向數位化，媒體的複雜性公眾性角色更重要了，其中包括廣告投資的透明度跟公證性、安全性、是否有假新聞假流量或者機器人等都是問題，也都關乎廣告主權益，希望ABC可以是媒體的公平會，這本白皮書也是目前台灣第一本的參考資料，希望可以在假新聞假流量事件層出不窮的現在，具有提高廣告投資效益、健全媒體生態的功能。

白皮書編輯之一，創世際執行長江義宇說，發表者白皮書的目的，主要是在數位媒體數位廣告的科技演變，或者是很多媒體平台全球化、規模化情況下，加上廣告採購變成程序型購買，不再只是買一檔廣告，這檔廣告大家都看到一樣的，而是依據每個人瀏覽廣告情境不同，消費者有沒有看到，看到多少，有多少影響力，已經很難搞得清楚，如果是公部門媒體資源，可能不曉得買到甚麼，這樣不管是納稅人的錢、廣告主的資本，都是浪費掉。

江義宇補充，所以要藉此宣導數位媒體產業中，應該加強去了解媒體稽核重要性，流量結合測量的重要性。而相關公部門單位都有提到，如果採購過程中有類似範本建議，意即未來在採購某些數位媒體時候，是不是有全球公證第三方價值，或認證過的媒體指標所認證過的流量，這樣可能優先採購或採購上的可信度更高，讓這件事能夠更導上正軌。

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