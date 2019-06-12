醫病》手麻男還有「公鴨嗓」 竟是「它」在搞鬼…

2019-06-12 21:23

〔記者黃美珠／竹縣報導〕52歲余先生最近突然聲音沙啞變成了「公鴨嗓」，沒想到竟是睡前習慣滑手機所致！他長期左手肩頸部以下感到手麻求診，中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科醫師江忠穎警覺他另有「公鴨嗓」，經X光片和核磁共振檢查，確認頸椎第5到第7節有骨刺，往後壓迫到頸椎神經造成手麻，往前壓迫到交感神經導致聲帶肌肉緊張才會有「公鴨嗓」。經用顯微鏡手術清除骨刺後，余先生終於恢復健康「人聲」，手也不再麻。

醫師江忠穎說，很多人誤以為骨刺是一根根的，其實它在人體內是「前、後」，或說是在椎間盤的兩側對稱生長。

至於椎間盤未退化前，就像是一顆水分飽滿的水果，協助我們的骨骼撐起我們的身體，但退化後就像是一顆乾扁失去水分的水果，骨頭為了協助支撐，就在椎間盤兩側「增生」出所謂的骨刺，繼續撐起、撐好身體。

他說，頸椎長骨刺有很多症狀，常見是手部麻痛，或容易暈眩視力模糊，也有可能是像心絞痛或是小中風的形式表現。

有些則造成聲音沙啞，因為頸椎前方除有食道、氣管，還有支配喉部聲帶發音的神經，當骨刺嚴重到壓迫喉部交感神經鏈，就會令喉部肌肉緊張而出現「公鴨嗓」，但很多人都誤以為自己感冒，他行醫10幾年來也已經收治了10幾個這類的病例。

江忠穎說，余先生2、3個月前先是感覺左側肩頸以下的整條左手臂發麻，1個多月前再出現「公鴨嗓」。

余先生求診是為了治療手麻問題，卻還有「公鴨嗓」，加上他坦言自己經常低頭滑手機，這讓江忠穎警覺是頸椎的椎間盤出了問題。

經X光和核磁共振檢查後確認，余先生的第5、第6、第7節頸椎之間的椎間盤提早退化、長了骨刺。現術後已經康復，目前需要的就是短期配戴頸圈重新建立起良好的體態和姿勢，以維持頸椎的健康「線條」。

江忠穎提醒，久坐或久站不良的頸部姿勢，或長時間不當施力，都會造成頸椎椎間盤壓力過大，而出現纖維環磨損及破裂的問題，造成椎間盤突入脊椎管或椎孔。這種頸椎椎間盤突出會導致神經根和脊髓的病變，嚴重時甚至可能引起肌肉無力等症狀。

江忠穎說，神經根病變症狀初期可藉由藥物治療，或配合復健、運動等減輕症狀，如果前述療法都無效，就要考慮手術。所以對於需要久站或久坐的行業從業者，他建議每隔1小時就要休息10分鐘，避免脊椎持續退化。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法