苗栗縣臉部平權運動啟動 擺脫不平等對待

2019-06-12 20:23

〔記者張勳騰／苗栗報導〕財團法人陽光社會福利基金會推動「臉部平權」多年，去年全台推動首長簽署支持，今天在苗栗縣政府舉辦啟動記者會，由縣長徐耀昌簽署承諾書，邀請縣民共同支持；罹患血管瘤的陽光傷友李兆翔也以自身經驗現身說法，呼籲大家「無論顏面外觀如何，每個人都應該被尊重及公平對待」。

根據陽光基金會「2016台灣民眾身體意象與經驗調查」，在台灣，每8人就有1人曾因外貌遭受不友善對待，在該會的服務過程中，更是經常聽見顏損朋友在求學、就業階段遭受種種不平等的待遇。

陽光基金會期盼能讓更多人接觸與認識「臉部平權」理念，營造不以外貌評斷每個人的友善社會，於2011年起提倡「臉部平權」運動，期能改善顏損者處境，更於去年起藉由「臉部平權環台推廣二年計畫」，於各縣市將平權意識向下扎根。

37歲的李兆翔因臉上的血管瘤，自小就飽受欺凌，除異樣眼光，被取難聽綽號更是家常便飯，國中小學更轉學8次，甚至二度出家，靠宗教信仰尋救慰藉，也求助心理治療，直到921大地震後才還俗。

多年來李兆翔，將心念由不斷盤旋的霸凌陰影負向思考中抽離出來，他目前是一位有證照的街頭藝人，專長表演木箱鼓，獲得不少掌聲鼓勵，他認為就是臉部平權的境界。

李兆翔說，血管瘤只是自己身上一個獨特的部分，不等於他這個人，每個人生來都是獨特的，期盼大家能好好發揮自己的獨特，同時也要學會尊重他人跟自己的不同。

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