台灣最幼齒的歌仔戲演員！深坑國小附幼演出豆腐傳奇！

2019-06-12 19:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕全台最幼齒的歌仔戲演員們，今天在新北市深坑國小粉墨登場，演出社區耆老顏松濤的劇本「深坑豆腐傳奇」，這些深坑國小附幼的小演員經過一年的練習，上台演出不論是扮相、唱腔都有模有樣，台語歌詞唱的字正腔圓，獲得台下家長和觀眾一片喝采，家長們更是拚命拍照，將小朋友的處女秀留下精彩畫面。

深坑國小校長郭雄軍說，深坑老街好吃又好玩，深坑豆腐更是名聞全國，但是大家都好奇深坑的豆腐為何有獨特的燒焦味，深坑附幼的小朋友，要把深坑豆腐的傳奇演出來給大家看。

深坑附幼主任簡茉莉說，深坑老街就是小朋友的日常生活情境，亦是鄉土課程的內容，深坑附幼推動歌仔戲教學已經20餘年，此次更與84歲的在地藝術家顏松濤合作，改編他的漫畫作品「深坑豆腐傳奇」，敘說深坑豆腐的開山祖「陳家豆腐店」，當年在光緒年間從福建安溪渡黑水溝來台的辛酸淚，以及先人在深坑開墾、落地生根的精彩故事。

簡苿莉說，幼兒演的是課程、說的是歷史、唱的是藝文、聽的是傳承，每天在學校練習的趣事，回家讓阿公阿嬤聽的津津有味，達到祖孫共樂、學校社區互利共融的目的。

大班的黃若涵小朋友手執大旗揮舞演出「大海浪」，因為太賣力，練習過程中小手差點起水泡，她還堅持要戴手套繼續練習，好多小朋友原本連台語都聽不懂，因為練歌仔戲學出興趣，如今還可以和阿公阿嬤對話。

下午公演盛況空前，許多父母特地請假來觀賞，小朋友演出有板有眼，童音唱腔十分可愛，劇情的高潮是喜氣洋洋的迎親隊伍，以及新郎倌和新娘子出現舞台，郭雄軍說，孩子們的表現令人驚艷，師生從「玩中唱戲、戲中學習、世代傳承」的教育中，帶領孩子走出教室，結合社區，走入世界。

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