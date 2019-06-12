台東女中畢業美展開幕 「步步驚心」看盡人間醜陋面

［記者黃明堂／台東報導］美術原本讓人賞心悅目，但台東女中美術班的畢業展，卻帶人看盡人間醜陋的一面！難民、黑市、污染、海洋廢棄物，讓人愈看愈沈重。
美術班老師康毓庭在開展致詞時向畢業生們說：「世界未來的美麗，靠你們了」！康毓庭說，事實上，這次美展並沒有設定特別主題，而是由同學們自由發揮，呈現3年來學習成果。很多人不約而同透過美術揭露世界醜陋的一面。
取名「藝植•一直」的東女畢業美展即日起到6月23日台東藝文中心展出油畫、素描、水彩、水墨、書法、版畫、平面設計、插畫、工業燈、公仔多元的藝術創作，今天下午開幕典禮。
往年的美展大都呈現浪漫童話般的美麗境界，今年則是「步步驚心」，很多作品表現束縛、撕裂、污染，表現內心或外在環境的負能量，連離台灣相當遙遠的國際難民、黑市交易等議題，他們也透過畫作關注。
海洋廢棄物是當前地球生態面臨的重要課題，不少學生關注，畫出被廢棄網束縛的海龜、在髒亂城市河流覓食的黑面琵鷺、滿佈瓶罐的浪潮間捕魚漁船等等，提醒人們不要再亂丟垃圾、醜化世界。
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袁芯瑜的水墨畫「城市污染」，表現出在污河中覓食的黑面琵鷺。（記者黃明堂攝）
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張芊心的作品「海獄」，表現出海平面的髒亂。（記者黃明堂攝）
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王姵甯的凸版版畫作品「海葬」表現在廢網間垂死掙扎的海龜。（記者黃明堂攝）