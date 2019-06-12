極端氣候來臨 交通部與交大和民間公司啟動國家級智慧救災合作！

2019-06-12 19:54

［記者洪美秀／新竹報導］極端氣候來臨，全球各地常傳出暴雨、暴風等天然災害情況，但透過智慧影像的資料蒐集和橋墩橋樑的即時資訊監控，都能有效降低災害及提高預警作用，交通部今天與交大及世曦工程公司簽定產官學備忘錄，宣示打造國家級智慧防災系統，預防災害於未然，且提供資訊做為國家防災資訊參考。

交大校長張懋中說，台灣已進入雲端、大數據與人工智慧發展的關鍵時刻，而隨著極端氣候來臨，各項防災技術更須以新科技應用來協助政府提升效率，希望達到prediction（預測）、protection（保護）、prevention（預防）的3P效果，而交大與世曦工程和交通部的產官學三方合作，希望為國家級智慧救災奉獻心力。

交通部次長黃玉霖說，交大與世曦簽訂備忘錄是合作的起手式，未來會請雙方合作團隊，全面檢視人工智慧及大數據過去應用在國家防災體系的成果，並擬定未來三到五年的發展方向，共同投入資源與人力發展國家未來建設。

世曦工程董事長周禮良也說，世曦做公共工程已有五十年歷史，近年在科技快速發展下，開始思考如何轉型。公司擁有大量人才與資料，這些資料在過去沒有妥善被利用，現在與交大合作，將倚靠交大的人工智慧與數據分析能力，期待未來與交大優秀的教授與團隊，共同創造新藍海。

交大防災與水環境研究中心成立21年，在土木防災、大地防災、防災資訊、水環境科技及產業防災五大領域深耕，也長期協助政府進行防災政策規劃，以及災害調查、災後重建工作，是很重要的數據匯整中心。

中心主任史天元表示，未來將會在交通設施智慧防災課題中，針對「以衛星遙測技術與無人機智慧製圖建置全臺交通設施廣域地表形變資料庫」、「重要鐵公路、橋梁、港灣、機場之變形監測」、「全臺公路橋梁災害管理及風險評估」、「台灣重要橋梁沖刷監測與智慧防災」等項目進行合作，並建置全面性的資訊整合平台，作為協助政府防災減災之智慧決策輔助參考。

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