醫病》6歲胸部就發育 首例合併性早熟、骨盆腔鬱血症候群

2019-06-12 19:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕蔡小妹從兩歲起陸續有腹痛，六歲時就因胸部提早發育曾就醫檢查確診是性早熟，十歲就因腹痛頻率越來越高再度就醫，意外發現左側卵巢靜脈較正常人粗大，有靜脈曲張的現象，確診是罕見的骨盆腔鬱血症候群。

三軍總醫院小兒科科主任林建銘指出，骨盆腔鬱血症候群比較容易發生在孕齡、或有多次生產經驗婦女，極少在兒童身上出現，他指出，這沒有案例或文獻可循，合併性早熟且有骨盆腔鬱血症候群的案例，很可能是全球首例。

骨盆腔鬱血症候群是骨盆腔靜脈曲張導致的慢性下腹部疼痛，並伴隨其它的症狀，包括經痛、性交疼痛、子宮不正常出血等；骨盆腔鬱血症候群造成的腹痛常伴隨月經週期出現，在影像學檢查可發現病人的子宮及卵巢腫大，內診時可發現子宮周圍組織有會觸痛。

林建銘說，女性荷爾蒙會增加靜脈曲張機會，且進一步導致骨盆腔鬱血症候群，而蔡小妹受腹痛困擾多年，影像學確診是骨盆腔鬱血症候群，同時第二性徵過早出現，抽血檢驗發現體內荷爾蒙數值較高，診斷為性早熟。

由於蔡小妹腹痛症狀嚴重及骨齡超前，醫院評估後給予荷爾蒙抑制藥物治療，藉由降低體內女性荷爾蒙分泌量，使性早熟及骨盆腔鬱血症候群症狀得到控制。

林建銘提醒，現在門診有越來越多小孩在很小的時候就發現第二性徵出現、有性早熟現象，提醒家長注意小孩的發育，若過早發育建議就醫診斷。

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