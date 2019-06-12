同婚合法後10月首次同志大遊行 目標打造同志驕傲月

2019-06-12 18:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕上個月台灣通過同婚專法，成為亞洲第一個同婚合法的國家，今年同志遊行將擴大辦理慶祝，挺同方今宣布，今年第17屆台灣同志遊行的主題為「同志好厝邊 Together, Make Taiwan Better」，將在10月26日星期六舉辦，要將10月打造成屬於台灣的「同志驕傲月」。

主辦單位台灣同志諮詢協會指出，台灣同性婚姻合法化經歷了數十年，仰賴的是並不僅僅只是同志運動者以及同志社群的努力，也有許多相挺同志的異性戀朋友們一同幫忙，才有今日階段性的成果，去年公投後，台灣同志社群迎來有史以來最大一波「出櫃潮」，許多同志朋友透過對話、社群網絡公開自己的同志身份，讓身旁的親友知道這一票關乎自己的未來與生命，而今年同志婚姻合法化後更是有多對同志新人接受新聞訪問，除了向社會分享自己的生命故事，更用實際行動現身來讓台灣社會看見同志的存在。

主辦單位號召，這次遊行，同志都應該現身，讓更多人了解同志、進而為更好的台灣挺身而出，這就是今年台灣同志遊行的主題「同志好厝邊 Together, Make Taiwan Better」想要表達的訴求，意即同志就是你的好厝邊，了解、彼此支持和幫助身邊的同志朋友，可以帶來更和諧與彼此尊重的友善台灣。

主辦單位解釋，在「Together」的概念之下，不僅只是希望遊行當日有許許多多國內外的朋友熱情參與，而是透過邀請了14個橫跨雙性戀、同志家庭、婦女、宗教、教育、愛滋平權等不同議題的性別及公民團體一同響應參與今年的遊行，共同在10月份舉辦各式各樣的性別友善議題活動，性質包含講座、展覽、遊行、紀錄片放映等，打造有史以來第一次的台灣同志驕傲月。

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