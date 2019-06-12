男子皮膚痛到「像被電擊」 就醫才知皮蛇惹禍

2019-06-12 15:23

〔記者蔡思培／台北報導〕一位年近四十歲的電腦工程師因為生活日夜常顛倒、常熬夜，最近胸部出現小紅丘疹，之後皮膚密集出現紅疹及水泡，還有如電擊般的間歇性刺痛與如被火燒傷的灼熱感，就醫才知確診「帶狀疱疹」（俗稱皮蛇）。醫師指出，青年人常作息異常、生活壓力大，讓帶狀疱疹有年輕化的趨勢。

立達診所醫師吳鴻誠指出，帶狀疱疹過去是長者常見疾病，但現在罹患帶狀疱疹的年輕世代正在增加，這可能跟青年人作息不正常、熬夜工作或生活壓力大等有關。臨床統計，得過水痘病毒的人一生中約有三分之一機率會再罹患帶狀疱疹，吳鴻誠說，如果體內有極高的免疫抗體循環監督，帶狀疱疹病毒會潛伏不敢作亂，但若有疲勞、睡眠不足、生病等情形，這時免疫功能下降，帶狀疱疹就容易入侵。

吳鴻誠提醒民眾，如果察覺疑似發生帶狀疱疹，應儘快前往就醫，如果錯失早期介入治療使病毒大舉侵入，恐導致失明、耳聾、潰瘍性角膜炎、甚至泌尿生殖方面疾病。假如病毒跑到中樞神經，還可能導致腦膜炎。

臨床研究顯示，最有效降低帶狀疱疹發生的方法是施打疫苗，施打疫苗後約有七成保護效果，其餘三成即便發病，長水泡與神經疼痛等症狀也會比較輕微，且不易產生併發症。吳鴻誠建議年紀較長、長期處壓力下的民眾，可與醫生討論施打疱疹疫苗。不過疫苗並非人人都適合，孕婦、免疫不全、有活動性結核病者、剛接種其他活性減毒疫苗者、對疫苗任一成分過敏者，不適合注射疫苗。

吳鴻誠說，維繫良好生活型態、均衡飲食、定期運動、保持紓壓與充足睡眠，是預防帶狀疱疹方面的不二法門。醫師也舉出多項減輕帶狀疱疹症狀、縮短病程的方法，例如在紅疹、水泡發生72小時內服用抗病毒藥物、穿著寬鬆衣物、在輕微疼痛處冰敷、多休息與減少壓力。

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