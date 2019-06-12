打擊青少年吸菸 徐耀昌偕業者簽署禁售書

2019-06-12 14:52

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府積極打擊菸害，尤其避免未成年青少年輕易購得菸品，積極宣導業者加入拒售菸品給未成年的聯署，使得苗栗縣在全國喬裝售菸測試連2年合格率都達80%，去年更獲全國第2名殊榮，今早縣長徐耀昌偕同業者、學生、師長們共同簽署「守護青少年--不供應菸品」，希望能為縣內青少年健康把關。

衛生局長張蕊仙表示，縣府每年至少2次針對縣內販售菸品業者進行禁售予未滿18歲者輔導，同時也派員逐戶至店家宣導並邀請參與防範聯署，教育單位也積極巡查校園針對吸菸違規等案例進行裁處，透過官方、業者、學校三方把關，苗栗縣前年、去年在拒售菸品予未成年檢測中，合格率達80%，超過全國總合格率逾2成。

為了讓菸害防制向下落實紮根，縣長徐耀昌今早在竹南鎮衛生所參與「守護青少年--不供應菸品」簽署記者會，包括各大超商代表、檳榔攤、雜貨店業者、各級民代、警政、教育單位共同與徐耀昌一同簽名宣示，守護青少年健康。

徐耀昌說，雖然縣內高中職學生吸菸比例較全國平均低，但國中生吸菸率卻稍高於平均值，顯示打擊青少年菸害工作仍有加強空間，希望透過此活動讓各業者了解衛生單位執法的決心，若供應菸品給未成年皆已觸法，最重可罰5萬元，未來也持續與警政、教育、家庭端共同防範，進而降低吸菸率。

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