慘！懷孕母山羌受困獸鋏不斷悲鳴 難逃截肢命運

2019-06-12 13:20

〔記者林欣漢／基隆報導〕有民眾今天上午在基隆市東勢街附近山區，發現1隻遭獸鋏夾傷的山羌，不斷發出悲鳴，基隆市動物保護防疫所獲報趕往救回山羌，但山羌仍因傷重，左前肢已壞死必須截肢，動保所表示，檢查發現山羌已懷孕，將待傷口恢復後再野放，動物保護法、野生動物保育法均有明文規定禁止使用獸鋏，違者最重將面臨5年以下有期徒刑，將追查行為人，再依法嚴處。

動保所長陳瑞濱指出，事發地點在東勢街36巷附近山區，民眾發現山羌左前肢遭大型捕獸鋏緊緊夾住，發出悲慘叫聲，看似快死亡，動保所獲悉後到場將山羌帶回動保所急救，順利取下獸鋏，但山羌仍因傷重被迫截肢，目前已送到寵物銀行動物醫院進行後續醫療照顧，傷口恢復後再辦理野放。

陳瑞濱說，政府已明令禁止獸鋏，違法放置或販售捕獸鋏，可依動保法處1萬5000元至7萬5000元罰鍰，如因使用捕獸鋏導致犬貓斷腿，可處1年以下有期徒刑或拘役，併科10萬元至100萬元以下罰金；另野生動物保育法也規定，不得以獸鋏捕抓野生動物，違者可處5年以下有期徒刑，併科20萬元至100萬元以下罰金；獸鋏夾傷人，也需負起民、刑事責任。

陳瑞濱強調，雖然山羌今年已從保育類野生動物除名，降為一般野生動物，但仍受野生動物保育法一般類野生動物規範，呼籲民眾切勿以身試法，不要再使用捕獸鋏這種殘忍殺戮工具，民眾如發現捕獸鋏，可撥打1999、110或動保專線02-24280677。

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