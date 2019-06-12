花東寶島仲夏節週六起跑 邀遊客觀星飲茶

2019-06-12 12:32

［記者王峻祺／花蓮報導］花東縱谷寶島仲夏節週六登場，將於花蓮瑞穗鄉瑞祥溫泉公園推出「縱夏飲茶Bar」白色主題派對，邀遊客在仲夏夜裡，與泛舟鐵人3項選手伴隨樂音觀星、飲茶，遊覽星光市集，當日只要穿著白色衣物赴約，還能免費兌換冰淇淋。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處今年推廣東部好茶及咖啡，並搭配週日秀姑巒溪鐵人3項競賽活動，提前於賽事前一天、週六下午4時至晚間9時舉辦「縱夏飲茶Bar」，結合產、官、學界研製出各式茶和咖啡等創意飲品，另搭配趣味競賽、闖關遊戲，將與遊客、選手一起嗨翻仲夏夜。

花東縱管處長楊瑞宗說，民眾配合主題穿著或搭配白色衣物、配件，就可以兌換限量免費冰品，現場也安排20多個特色咖啡、茶飲、調酒攤位及餐車，尤其結合在地學校社團、特色茶、咖啡產業，要讓民眾品嘗縱谷的茶香與咖啡香。

他說，現場另加入闖關活動、童樂繪著色比賽頒獎及肚皮撐撐大賽，並安排年輕人最愛的DJ SHOW進駐，歡迎民眾一同到瑞穗泡溫泉、吃美食、聽音樂，共渡仲夏之夜。

縱管處另配合台鐵局「SL仲夏寶島號」遊程， 6月30日的11時20分至12時40分於台東池上火車站（第一月台）、7月7日的11時20分至12時40分在花蓮富里火車站（第一月台）及7月13日9時30分至10時45分於花蓮玉里火車站（第一月台），遊客只要持「SL仲夏寶島號」票根，即可兌換在地特色冰品1支，各場次限量100支。

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