手機沒電焦慮症 青少女比少男更恐慌

2019-06-12 12:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕金車文教基金會進行青少年使用手機調查，發現從國小到高中，有64.1％沒手機會感到無聊，近4成每天使用手機超過3小時以上，還以高達61.6％的青少女當手機沒電感到恐慌，比少男的39.9％還多，金車呼籲青少年成為手機主人，而非奴僕。

金車調查，3月初發送問卷至全台，調查國小5年級至高中2年級學生，共收到3017份有效問卷，分布12縣市49校，信心水準97％以下，正負3％以下抽樣誤差，整理出2019年青少年使用手機情況。

調查顯示，有64.1％青少年沒手機會很無聊，且高中生比國小生嚴重；55.9％最大手機沒電，其中女生更高達61.6％對手機沒電感到不安，比男生39.9％還多；且近4成青少年每天使用手機超過3小時以上；而青少年最常使用的手機功能，第1是觀看影音（65.4％），其次是Line聊天（61.5％），再來是電玩遊戲（60.8％）。

社交平台方面，金車發現，青少年的臉書（FB）好友比Instagram好友多74人，Line平均好友則較少，整體而言，則有近4成的青少年手機有網路吃到飽，另39.5％的家長對青少年手機管控採自由開放態度。

對此，金車表示，「無機恐慌症」指過度依賴智慧型手機，雖身處數位時代，手機本質仍是工具，應增進青少年科技素養，成為手機主人，而非其奴僕，同時要提供金錢控管、行動購物的法律知識等，更要小心視力拉緊報。

台北市華江高中老師張庭堃表示，國中、小有班級保管箱、手機小老師來管理手機，但高中生較難，畢竟有社團活動及LINE群組聯絡，只能約法三章，甚至也發現有班級拿延長線讓同學手機充電，也恐對電源使用造成危險。

華江高中女學生孫梓云也說，確實如調查所說，同學對手機沒電感到焦慮，班上還有人會帶著2、3個行動充電，若有人沒手機就在課堂睡覺；台師大附中男同學洪瑞謙則說，自己曾在國中因手機和家人發生衝突，後來升高中後，明白自己興趣，利用手機自主學習跟日本相關的東西，更考取了日語證照，讓手機成為增進自己的工具。

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