近200位FBI校友齊聚台灣 賽龍舟翻船落水幸無傷亡

2019-06-12 12:17

〔記者黃捷／台北報導〕法務部調查局與美國聯邦調查局（FBI）合作，舉辦「2019第22屆美國聯邦調查局國家學院校友會（FBINAA）亞太區複訓研習營」，今天上午在新北市二重疏洪道微風運河舉辦「龍舟挑戰賽」，由於外國人並不熟悉這項運動，其中一艘在比賽期間意外翻船，所幸無人受傷，也讓這些FBI執法人員們在台灣留下難忘的回憶。

研習營為期5天，因端午節才剛過，調查局為了讓FBI校友們體驗中華傳統文化「划龍舟」，特別安排今天上午在微風運河舉辦比賽，由於這幾天天氣不穩定，活動又是「風雨無阻」，眾人原抱著冒大風、淋大雨的決心迎接挑戰，結果天公作美，不僅在凌晨停止，天氣也很陰涼，讓FBI校友們志氣更加高昂。

此次參與研習營的FBI校友將近2百位，除了美國，也有來自印太地區其他國家的學員，比賽共分成紅、橘、黃、綠、紫、藍6隊，賽道長度250公尺，初賽前4名進入決賽，最終由美女調查官蔡佩汶所在的紅隊，以2分39秒86（兩場總合）奪冠，相較於去年中華隊在亞運奪金的2分11秒691只差不到半分鐘，對於初次體驗龍舟的FBI校友們已是很好的成績。

而比賽時有異外插曲，紅、橘、黃隊第一場初賽時，黃隊在奪旗後疑因兩邊划槳施力不均翻覆，約20名台、美等國混合編組的隊員當場落水，所幸大家都有穿著救生衣，並趕緊牽手聚集再一起，才讓龍舟教練得以順利救援，無人受傷也無人失蹤，校友間培養出更緊密的革命情感，FBI校友也不禁表示：「龍舟真沒想像中容易！一輩子都不會忘記這次經驗。」

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