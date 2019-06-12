骨折聯合照護服務 苗市弘大醫院成立

2019-06-12 12:14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣高齡人口突破16.18％，骨質疏鬆潛在病人數達6.5萬，骨質疏鬆成為居民健康隱憂，苗栗市弘大醫院今天由苗栗縣長徐耀昌及院長鍾蝶起等人啟動苗栗縣首家聯合照護照護服務團隊，以有系統的方式給予病患介入治療與定期追蹤，盼有效降低骨折風險及骨折後死亡率。

家住苗栗縣公館鄉82歲的謝老太太，身體硬朗，維持每天種菜及在紅棗園工作的習慣，去年8月在自家後院不慎跌倒，家人緊急叫救護車送弘大醫院急診，檢查為左髖骨骨折，馬上安排住院開刀。手術後檢查，發現奶奶不僅是骨折，同時有嚴重的骨質疏鬆症，謝奶奶住院兩週出院回家，一開始使用輪椅代步，到今年5月開始已可以使用助行器自行走路，現在每週固定回弘大醫院接受復健與治療，復原情況良好。

院長鍾蝶起指出，弘大近5年人有2千人骨折病患，苗栗縣高齡化人口有8萬6千人，骨折聯合照護服務為國際趨勢，弘大成立苗縣第一家提供骨折聯合照護的醫療院所，以有系統的方式給予病患介入治療與定期追蹤，提升病患的照護品質。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長林高田表示，骨質疏鬆症容易併發骨折，依據統計顯示，發生過一次骨鬆骨折的病人，再度發生骨折的風險為一般人的2倍，約5成患者將會再發生第2次骨折，即每次骨折之後，再出現新骨折的風險指數增加，因此不可不慎防骨鬆。

林高田強調，若家族中有人曾發生過骨折，則個人罹患骨質疏鬆症的風險也會提高；另外服用類固醇藥物者、停經後婦女、高齡長輩都是骨質疏鬆症的高危險群，若是發現身高縮水、體重減輕、背部疼痛等症狀，建議到醫院進行詳細的骨密度檢查，提早揪出骨質疏鬆症並配合醫師治療，避免骨折發生。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法