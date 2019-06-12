高雄路平專案破功連連！兩月前鋪過的路口又凹陷

2019-06-12 11:48

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜選前指責高雄道路坑洞連連，當選後，指派副市長李四川嚴格管控「路平專案」，但仁武區竹楠路與南亞街口，兩個多月前才剛重鋪柏油，這次大雨又凹陷、積水，且多達3處。

韓國瑜曾對道路坑洞問題回應說，給他更多時間，但他又要花心思參加國民黨總統初選，市議員邱俊憲調侃，「希望韓市長真的能把更多時間用於改善市政問題上」。

本月11日下午約5點，市府「1999萬事通」專線接獲熱心民眾通報，指仁武區竹楠路上，近南亞街往鳳仁路方向，「內線車道先前有補過，惟目前又有凹陷坑洞及積水情形，約3至4個坑洞，車輛行經會有明顯搖晃情形，擔憂下雨坑洞會變大」。

本報記者今天上午前往查看，確定坑洞就在竹楠路與南亞街口的內線車道，約30公尺就有3處坑洞積水，但只有2處擺放三角錐提醒，駕駛人汽車行經就濺起水花，或必須慢行繞過。

竹後里長陳德欽證實，該路口2個多月前，曾有凹陷的坑洞，市府派員開挖後重填鋪平；因為可能涉及地下箱涵及管線等問題，水利局包商也到場查看，但必須等雨勢停歇，仔細檢查或開挖，才能釐清原因。

仁武區屬於議員邱俊憲的選區，他強調，高雄這幾天的平地雨量，比去年8月少，但仍有積淹水與道路坑洞，他要求韓國瑜拿出更有效的方式，回應民眾的期待。

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