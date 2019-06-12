美空軍官校畢典揮台灣國旗 劉欣學出席母校光德國中畢典

2019-06-12 11:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市光德國中今天舉行畢業典禮，學校特邀請日前在美國空軍官校畢業典禮上，揮舞中華民國國旗的國軍派訓學生亦是校友的劉欣學到典禮期勉學弟妹，劉媽媽說，劉欣學從小就立志要擔任飛行員開戰鬥機，因此特加強自己的英文及保護視力，目前正依著志願往前走。

美國總統川普在今年的5月30日出席美國空軍官校畢業典禮，有10名非美國籍畢業生被唱名，當司儀唱名台灣時，台灣的空軍官校派訓軍校生劉欣學，則是起立揮舞中華民國國旗，因而揚名國內。

23歲的劉欣學是烏日光德國中的校友，他在美國空軍官校畢業典禮的表現，讓光德國中的師生都感到很驕傲，今天的畢業典禮，校長賴朝榮特邀請「光德國中之光」的劉欣學出席跟畢業的學弟學妹勉勵。

劉欣學表示，美國空軍官校的軍校三大標語，同時可做為大家生活上標竿，三大標語分別是正直第一、服務他人優先及各項全能。

劉欣學表示，正直第一就是做任何事，要想想是否對得起自己的良心，不要違反規定，其次，服務他人優先，在美國空軍官校的理念是服務國家、服務人民優先，但可套用在日常生活，去熱心幫助別人。

劉欣學表示，第三是全能優先，就是要每件事要付出全部努力，去實践他們。生活中這三項表現好，未來也會有傑出的表現。

此外，劉欣學還送美國軍校紀念小禮物給光德國中此次國中會考獲得5A++，作文滿級分，總積點11的劉致柔，象徵薪火相傳。

劉媽媽表示，劉欣學從小就想當飛行員、開戰鬥機，她就跟兒子講，當飛行員視力要好，不能近視。

劉媽媽說，劉欣學高中考上惠文高中，但卻想轉到軍校，她便鼓勵先學習，幸好惠文高中有一位教官是空軍，便時時鼓勵劉欣學，劉欣學加強英文，也因為從小懂得保養眼睛，沒有近視，也如願考上空軍官校。

劉欣學在光德國中已退休的導師馮上容今天特地返校與劉欣學見面，她表示，劉欣學雖是國中生，卻對自己未來的方向非常清楚，國二就主動表示要參加英文比賽，獲得校內第二名。

馮上容表示，他同時也是魔術社的社長，在惠文高中時還是籃球隊隊長，是很認真學習的孩子。

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