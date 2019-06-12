醫病》每小時55次停止呼吸 確診重度阻塞型睡眠呼吸中止症

2019-06-12 11:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕劉先生睡覺時常驚醒，且很會打鼾、鼾聲極大，睡醒後還會口乾舌燥、日間嗜睡，同床的太太每晚都被吵到睡不著；劉先生就醫檢查後發現，他睡眠時每小時有55次呼吸中止，確診是重度阻塞型睡眠呼吸中止症。

根據醫界估計，全台灣大約有一百萬人有輕重程度不等的睡眠呼吸中止症，因晚上睡不好會造成白天精神不濟、注意力不集中等問題，長期下來更可能會造成慢性病例如高血壓等。

睡眠呼吸中止症是病患在睡眠中出現間歇性停止呼吸的狀況，空氣無法進入肺部，造成血中氧氣降低，影響睡眠品質。睡眠呼吸中止症類型可分坐阻塞型、中樞神經性、和混和性三種類型，以阻塞性最常發生。

阻塞型睡眠呼吸中止症發生原因可能是肥胖、上呼吸道結構異常者（如鼻中膈彎曲、鼻甲肥大、鼻息肉增生、懸雍垂過長、扁桃腺肥大、舌根肥大等）等，造成呼吸道阻塞。

醫師指出，臨床上的症狀可能包括打鼾、夜間頻尿、睡醒時口乾舌燥、頭痛、日間疲倦嗜睡、注意力不集中等，治療方式有局部手術、裝置口腔咬合器、睡眠時使用陽壓（正壓）呼吸器等，主要由醫師依患者病情、睡眠習慣等狀況來決定適合患者的治療方式。

食品藥物管理署今天舉辦記者會，提醒若選擇用陽壓（正壓）呼吸器治療的注意事項。食藥署指出，呼吸器作用原理是透過內建的空氣馬達提供一正壓力的氣流經面罩進入呼吸道，使呼吸道在睡眠期間維持通暢。

食藥署提醒，在使用陽壓呼吸器前務必與醫師充分溝通，在購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號等。

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