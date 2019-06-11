炎夏戲水 基隆親水季6月底暖暖登場

2019-06-11 20:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕邁入第3年的基隆親水季活動，將於6月29日至8月29日在暖暖親水公園登場，為期2個月，期間有暖暖老街文化祭、原住民豐年祭、大菁藍染體驗等系列活動，基隆市政府表示，歡迎親子一起來快樂戲水消暑。

暖暖區長蔡春堂指出，暖暖親水公園是全台十大免費戲水景點之一，外縣市與大基隆地區親子都會在暑假來玩水，今年親水季持續結合暖暖各里辦公處、社區及民間社團舉辦，主題為「暖暖童樂會」，邀請大家「憶童樂一夏」。

親水季親水公園噴水遊戲設施開放時間為6月29日至8月29日上午10點至11點30分、下午4點至5點30分，每週一及週五進行清潔維護及換水作業不開放。

期間還有暖暖老街文化季、原住民豐年祭、瘋公園-樂齡憶童趣、大菁藍染體驗等系列活動，並串聯暖心公園、過港河濱公園舉辦生態健行，邀大家來欣賞暖暖青山好水、綠意盎然的自然生態風光。活動詳情可上暖暖區公所官網或臉書粉絲專頁「基隆親水季」。

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