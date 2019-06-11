12歲女童遭教練誘姦近百次 北市議員痛批通報系統失靈

2019-06-11 21:06

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員徐立信今下午議會市政總質詢中爆料，陪伴者教育協會2017年間帶領某國中學生做體能訓練爬武嶺，但蕭姓教練竟與12歲女童發生交往，之後誘姦近100次，校方今年1月30日才得知狀況，但遲至2月3日才向市警局婦幼隊報案，導致遲至8天才驗DNA採證，他質疑為什麼台北市通報系統這麼糟？

台北市柯文哲聽完臉色鐵青回應說，「面對問題是解決問題第一步」，會調查流程了解目前系統哪裡出問題要改，並進行通案檢討。

教育局長曾燦金坦言要檢討，即使涉案人為校外人士，案件通報後24小時內，應啟動校內性平機制；當初誤判以為通報113後，就會配合警方調查，加上因涉及到個資保密問題，影響時程，他強調，未來會校正SOP。

徐立信不滿表示，校方根本沒有聯繫，通報系統失靈，也沒有在案情曝光後3日內召開性平機制。他批評，上上個月台中才發生學校霸凌事件，孩童因沒通報而跳樓，台北市發生性侵案，校內通報後卻沒做為。此外，2月3日他致電婦幼隊後，才得知學校沒有社工、老師與家長聯繫做後續協助。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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