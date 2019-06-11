高雄幼兒收容機構6嬰5人腸病毒 被控沒認真照顧還掩飾

2019-06-11 20:17

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一間嬰幼兒收容機構傳出腸病毒群聚疫情，收容6名2歲以下嬰幼兒，竟有5名嬰幼兒及1名社工員感染，民眾指控該機構沒有認真照顧寶寶、好好改善環境，才造成疫情失控，但高雄市衛生局說，6名個案發病後均就醫住院，目前已陸續康復出院。

該機構收容社會局轉介安置的孩子，主要年齡是2歲以下的嬰幼兒，過去最多收容近15名孩子，目前收容6名嬰幼兒，年紀最大是1歲8個月，最小僅6個月大。

上個月20日，一名嬰兒發燒，嘴唇口腔內有水泡、小紅點，緊急送醫救治，初步診斷是咽峽炎，但為避免傳染給其他院內嬰幼兒，醫院收治住院。

沒想到26日到29日，又有4名嬰兒及1名社工員也出現發燒、口腔潰爛等症狀，就醫後均收治住院，判定是腸病毒群聚感染。

高雄市衛生局說，先後接受通報，進入機構了解後，研判是同波遭感染，但因有不同潛伏期，才陸續發病，發生疫情時，該機構有立即通報、送醫救治，並未出現腸病毒重症病例。

但有讀者向本報投訴，該機構有28名教保員，僅照顧6個寶寶，「不認真照顧，未改善環境，卻為要封鎖新聞，怕影響捐款」。她指控該機構「沒有妥善照顧寶寶，反而掩蓋病情在院內自行隔離，只送一、兩個超級嚴重的住院，結果全院疫情失控。

投訴者說，高雄市長韓國瑜妻子李佳芬日前去機構探視時，機構竟然還對李佳芬說，「寶寶只是得了小感冒。」投訴者質疑，這機構在掩飾什麼？

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