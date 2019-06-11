看懂貓狗肢體語言！動物醫院辦「寵物雙語」講座免費教

2019-06-11 21:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕不少民眾家中飼養寵物，但不少人常有家中毛小孩「很不聽話」的抱怨，為讓飼主與寵物間沒有溝通鴻溝，全國動物醫院開辦「寵物雙語」講座，讓飼主秒懂家中阿貓阿狗的肢體語言，讓互動沒有距離。

全國動物醫院執行長陳道杰指出，臨床經驗上，獸醫師常遇到飼主詢問家中貓、狗總是隨地大小便？或是亂叫一通，擾人安寧，抱怨家中毛小孩總是教不會，有鑑於此，開辦免費「寵物雙語」講座，協助飼主秒懂毛小孩的肢體語言。

寵物行為訓練師郭欣妮指出，很多飼主很在意訓練毛小孩的如廁能力，總希望汪星人不要在家中隨地大小便，若回家一看到家中狗狗又亂尿尿，多數直接開罵，很多飼主甚至得意地說，每逢開罵，家中的毛小孩總會出現「愧疚」神情，顯示罵功有效。

郭欣妮說，事實上，飼主看到的毛小孩「心虛」或「愧疚」表情，其實只是狗隻常見的轉移行為，它根本不知道自己犯了什麼錯，例如，小狗亂尿尿可能是發生在飼主返家前2、3個小時的事，當飼主回家直接開罵，小狗不可能會連結到是尿尿肇禍，只可能會出現如主人回家迎接主人，會讓主人不高興等錯誤解讀。

她指出，事實上，狗隻若緊張或不自在時常會出現轉移行為，如不敢正視、快速舔舌、甚至嗅地板等行為，但飼主或民眾往往忽略，在錯的時間想接近毛小孩，往往不會有好結果，甚至可能惹毛它們，形成後續的吼叫甚至攻擊行為。

郭欣妮說，一般來說，若發現毛小孩有肢體僵硬、左顧右盼、或尾巴不是很放鬆式的搖擺等警戒反應時，多是處於不開心的狀態，這時候少煩毛小孩，若真要互動，動作務必輕緩，以免讓毛小孩更不開心。

全國動物醫院日前開辦3場寵物雙語講座，吸引不少飼主前來，有飼養流浪狗的愛心飼主說，原本帶回家的浪浪一有人靠近就張牙舞爪，學到技巧後慢慢贏浪浪的信任，現在可以接受抱抱，開心擁抱毛小孩；全國動物醫院指出，未來將每季推出講座，幫助更多飼主與毛小孩相處。

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