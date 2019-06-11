基隆老鷹嘉年華6/29封街遊行 打卡拍美照搶先送優惠

2019-06-11 20:25

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆年度封街遊行盛事、海洋老鷹嘉年華將於6月29日登場，今年的工作坊外牆很不一樣，結合在地風情、海洋元素，吸引民眾開心取景拍照，留下滿滿美好回憶，文化局即日起也推出打卡享優惠活動，要讓遊客玩得盡興。

基隆海洋老鷹嘉年華自2011年開始舉辦，已從早期的社區踩街活動，擴大為現在的城市特色節慶，每年都吸引十多萬人參加，而每到老鷹嘉年華活動前夕，都會在文化中心前搭起工作坊，製作遊行踩街的主題道具、服裝。

副市長林永發說，今年的工作坊很不一樣，外牆有大鯨魚在蔚藍的海洋中悠遊，彩色小魚調皮地穿梭其中，展現出壯闊氣勢，尤其在夜間打上燈光後，大型鯨魚與小魚們就像真的在波光粼粼的海底世界悠游自在，非常引人注目。

工作坊靠近中正路一面外牆，以海洋、雨水與各色的雨傘組合出基隆雨都城市意象的打卡牆，右側有大型的KEELUNG立體字，與虎仔山上的KEELUNG地標遙遙相望，很有特色，很多遊客一下郵輪就跑來拍照。

文化局長陳靜萍說，今年也與在地商家合作推出打卡享優惠活動，即日起至工作坊的打卡點打卡拍照並標註「2019基隆海洋老鷹嘉年華」，到「見書店」消費再打卡，可享餐點、飲料折扣20元；「熊豆咖啡」不限金額消費送咖啡濾掛包1包；「小義大利咖啡Ocean」可享內用第2杯半價。

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