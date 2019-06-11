疫病》宜蘭縣腸病毒疫情拉警報 1班2人確診就強制停課

2019-06-11 18:32

〔記者張議晨／宜蘭報導〕腸病毒進入流行高峰期，宜蘭縣至今年6月2日，就診人次已累積259人，縣府衛生局宣布強制停課標準，若國小低年級同班在7天內有2名學童確診，強制停課7天；若為公私立幼兒園、托嬰中心，也須依規定停課7日。

宜蘭縣今年腸病毒流行閾值（界限值）為230人，若全年就診人次超過該標準，即代表疫情進入流行高峰。根據衛福部疾病管制署疫情監測資料，宜蘭今年至6月2日，腸病毒感染就診人次已累計259人。

其中，較易引起重症的71型腸病毒，已有11例被檢出為陽性輕症，分布於蘇澳、冬山、大同、南澳四鄉鎮，人數略高於去年同期。

衛生局疾病管制科長許玉霞解釋，根據疫情監測資料，今年腸病毒比去年同期就醫人數略增，推測與氣候炎熱有關，但疫情發展至今，無重症、死亡的病例，多為輕症個案，5、6月全縣公私立國小、幼兒園已有22班停課。

原先各校同班有2人確診，學校可視情況自主停課。為避免疫情增溫，縣府今啟動727停課機制。

若學校或機構低年級、公私立幼兒園、托嬰中心等，同1班學童7天內有2人確診為腸病毒感染（包含手足口病或疱疹性咽峽炎等），該班須強制停課7日，若未依規定通報，可依「傳染病防治法」開罰。

衛生局提醒，家長回家後須更衣、洗手過後，才可以抱小孩，若家中孩子確診腸病毒，也應讓孩童在家休息至少一週，並與家中其他幼童隔離，以免遭受感染。

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