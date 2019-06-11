同灌區公糧餘糧收購量不同 苑裡農民不滿

2019-06-11 17:49

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮農民反映，農委會4月底公告苗栗縣公糧餘糧收購每公頃為3800公斤，較鄰近的台中市每公頃少了700公斤，引起農民不滿。立委陳超明今天邀集農委會與農民會談，將協調糧商協助，彌補不足數量。

農委會農糧署與陳超明、農民討論後，由於目前公告的公糧餘糧收購數量為規範農會收購量，農委會說，將協調有從事公糧收購的糧商協助，讓農民辛苦收割的稻穀有地方可收。

苑裡鎮農會指出，目前苑裡鎮公糧收購分為計畫收購、輔導收購與餘糧收購，前兩者分別為每公頃2000公斤、1200公斤，與其他區域相同，不同之處再於餘糧收購每公頃3800公斤。

苑裡鎮農會統計，以目前乾榖的收購價格，餘糧收購價每百台斤至少超過1200元，比市價收購最高每百台斤約1100元高，初估兩者每公頃農民收益就差了2萬元，所以農民會優先選擇將收割後的稻穀送往餘糧收購。

不少農民與地方民代不滿，苑裡鎮屬於大安溪灌溉區，與鄰近的台中市大甲區相同，但是同灌區收購量卻大不同，陳超明質疑根本是「一國兩制」。

至於目前餘糧收購計算公式為以5年一期計算，扣除最高與最低產量年度後，利用其餘3年的產量平均後，再加上1成數量，即為餘糧收購量。

農民說，全台灣農民都看天吃飯，但是因不同區域餘糧收購數量不同，嚴重影響農民收益，畢竟農業並非高價值產業，一分一毫都是農民努力換來，希望可以得到公平對待，也希望農委會可以找到補救之法。

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