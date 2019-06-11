「替代性創傷」影響大 心理師籲基層警要注意

2019-06-11 17:21

［記者陳賢義／台東報導］為了要幫助基層員警如何面對重大災難引起的心理創傷，以及常發生在助人者身上的替代性創傷，台東衛生局及縣警局商請部東醫院身心科諮商心理師周牛莒光，以「心理重建與壓力調適」為題，分享自我的輔導諮商經驗，深入淺出的解說心理創傷的症狀，當事人的感受，提醒員警要注意「替代性創傷」的影響。

周牛莒光強調，創傷後壓力症候群（PTSD）指親身經歷、目睹威脅生命或極重大的傷害時，往往會極度害怕、恐懼或無助感，符合創傷後反應診斷準則症狀，且持續超過1個月以上。而引發創傷後壓力症候群的常見事件，包括意外事件、關係親近者突然死亡、孩童時期遭受身體或心理上的虐待、經歷性侵害、暴力攻擊、戰爭、自然災難、霸凌等。

周牛莒光說，以去年10月21日普悠瑪翻覆意外為例，警消人員立即投入救援，像這類的災難事件，雖然救援者不是受難者，但因為目睹意外死亡，也很容易衍生出心理創傷，而這樣子的創傷在心理學上稱為「替代性創傷」。警察也是助人者，雖然創傷不是發生在自己身上，但接觸到災難事件，以及經常性處理傷忙案件，也要格外的注意自我的身心情形。

周牛莒光表示，當人親身經歷或目睹創傷，特別是威脅到生命或極重大傷害，往往會有極度害怕、恐懼或無助感，若相關狀持續未改善，應留意可能罹患創傷後壓力症候群，可經由自我檢測表初步評估。長期未治療的創傷後壓力症候群，會引起各種生理、心理症狀，甚至對生活造成重大影響，當自身或身邊親友有異狀時，應儘早就醫治療。

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