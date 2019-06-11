耳朵轟轟作響！ 竟是腦出血徵兆

2019-06-11 17:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕很多人不把耳鳴當一回事，台中一名6旬婦人耳鳴多年，甚至晚上睡覺時均會感覺到左耳「轟轟作響」，婦人不以為意，直到突然嚴重眩暈，持續嘔吐下掛急診，竟是小腦出血，經腦血管攝影發現來是硬腦膜動靜脈瘻管造成，經緊急開刀移除腦出血並阻斷動靜脈瘻管處的不正常血流，讓腦靜脈壓下降後保住性命，婦人恢復意識，仍在復健中。

中山醫學大學附設醫院神經外科醫師楊道杰指出，硬腦膜動靜脈瘻管是種硬腦膜上的血管病變，主要是硬腦膜動脈和大腦靜脈竇或大腦皮質靜脈異常連接，目前發生原因不明。

楊道杰指出，硬腦膜動靜脈瘻管會產生異常的腦靜脈高壓，依瘻管位置不同會出現不同的臨床症狀，最常見的是位於耳後岩骨靜脈竇的瘻管，會產生韻律跟心跳同步的脈搏性耳鳴；此外，因腦靜脈系統高壓，也會出現頭痛、失智、視力障礙、癲癇發作等，嚴重者甚至會因腦內靜脈反流發生腦出血，發生率約10％。

楊道杰說，這名6旬婦人左耳耳鳴2、3年，嚴重時甚至無法入眠，之後也伴隨有慢性頭痛、視力膜糊等問題，但婦人未特別在意，直到突然出現嚴重眩暈、持續嘔吐下到醫院急診，經電腦斷層發現小腦有直徑3公分大的出血，再以腦血管攝影，顯示腦枕部硬腦膜動靜脈瘻管。

楊道杰指出，緊急開刀移除腦出血，再將不正常血流阻斷，讓腦靜脈壓下降，終於保住性命，恢復意識，因小腦影響平衡，婦人目前復健中。楊道杰說，民眾千萬不要對耳鳴掉以輕心，包括硬腦膜動靜脈瘻管、頸動脈嚴重狹窄、或是頸部腫瘤等疾病，初期多半沒有明顯症狀，但均可能出現耳鳴症狀，若持續放任不治療，有可能導致中風、腦出血，甚至喪命。

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