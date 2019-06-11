新北YouBike使用人次破億倒數 好禮相送

2019-06-11 17:01

〔記者何玉華／新北報導〕新北市YouBike自2014年首站啟用至今，全市建置已達550站，交通局預估6月下旬總使用人次將突破1億，因此舉辦「我們億騎追的幸運兒」與「#情億相挺 億騎遊新北」臉書贈獎活動，要送出智慧運動手錶、千元禮券和儲值金等多項好禮。

交通局長鍾鳴時說，新北市YouBike全市建置550站、總計約1萬6000輛車、平均每日使用人次10萬人，總使用人次可望在6月下旬突破1億人次，只花了5年6個月的時間，比台北市快了9個月。

從騎乘資料分析，新北市YouBike的前十大熱門場站都在捷運站場區和周邊，捷運頂溪站─永和國父紀念館、捷運南勢角站─華夏科技大學、捷運南勢角站—飛駝社區更是前三大熱門騎乘路線，主要作為通勤、通學使用。

交通局為歡慶累計騎乘人次破億，交通局和微笑單車公司自即日起舉辦「我們億騎追的幸運兒」與「#情億相挺 億騎遊新北」臉書活動，第1億人次幸運兒將獨得Garmin智慧運動手錶1支，而前、後各5名使用者也可以得到500元全聯禮券加500元悠遊卡儲值金好禮。

另外，在「#情億相挺 億騎遊新北」的FB活動專頁，上傳在新北市騎乘YouBike的照片，依活動規則打卡、tag好友、留下通關標語參加「市長侯尬意」、「情億相挺獎」等徵獎，就有機會獲得1000元全聯禮券等好禮。相關活動贈獎詳情請上活動網址：https://www.facebook.com/events/2206123749515100/查詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法