竹市首座影像智慧停車柱啟用 感應車號繳費更便利

2019-06-11 17:26

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市首座位在東區區公所停車場的智慧影像感應停車柱昨天啟用，只要把車子駛入停車位停好後，離開時再到收費亭按壓車號，即可繳費駛出停車場，不僅減少紙張浪費，也可避免忘了繳費而被開罰情況，提升停車場收費效能。

市府交通處表示，日前已針對市轄9處公有停車場建置無人自動化管理，以代幣與自動柵欄管理車輛進出，民眾可直接透過代幣到自動繳費機繳費；而位在東區區公所停車場則是首座「影像智慧停車柱」，民眾將車子駛進無柵欄及車牌辨識的停車格後，要離開時，到收費亭按壓車牌號碼即可繳費離開，適合趕時間的使用者。

此座停車場採用「影像智慧停車柱」，利用車牌辨識技術，結合自動停車收費系統，整個停車場沒有柵欄也不用代幣，車輛進出無需停留，離場前只要到自動繳費機繳費後即可離場，或可在期限內用其他方式繳納，就可輕鬆停車、簡單繳費、快速離場。

交通處表示，智慧停車柱系統結合車牌影像辨識技術及自動停車費處理系統，停車後智慧停車柱會馬上紀錄車牌計算停車時間，離開時到繳費機用現金或電子票證方式繳納就可離場，若民眾沒繳費離場，也可在事後利用其他支付管道，如超商、銀行代扣、第三方支付與電信帳單代扣等方式繳納。

至於身心障礙車輛仍可持竹市身障者身分證，到智慧化繳費機辦理3小時免費停車優惠，若未帶身分證或無身分證，或未登記的外縣市身障者，則須先行繳納停車費，並在停車當日起15日內，憑當次繳費收據、身心障礙手冊或身心障礙者專用停車位識別證，到交通處停車場管理科便可辦理優惠退費。

這項「影像智慧系統停車管理」系統啟用後，未來也會針對市轄公有停車場研議辦理。

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