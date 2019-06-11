除了避孕藥…避孕方法百百款 各有優缺點

2019-06-11 16:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕情侶交往、還沒打算生小孩或不想再生育，除了男生戴保險套外，女性還有哪些可靠的避孕方法？食品藥物管理署整理各式避孕方法的優缺點，提醒女性在選擇時最好先諮詢醫師。

目前女性最普遍的可靠避孕方式是口服事前避孕藥，避孕機率極高，不過食藥署指出，口服避孕藥需要每天按時服用，對忙碌的現代人來說容易忘記，反而造成經期紊亂、甚至避孕失敗。

食藥署指出，除了口服事前避孕藥，有些女性因而選擇裝置子宮內避孕器，或使用非口服式藥品如避孕環、避孕貼片；無論選擇哪一種方法，建議先諮詢專業醫師，比較優缺點，評估個人適合方式後再使用。

「子宮內避孕器」可防止受精卵著床，優點是省去天天服藥的麻煩，而且效果持久，3到5年後再更換即可；裝取都要由醫師操作，無法自行使用，其缺點是置入時間一久，很容易忘記自己有裝，引發嚴重症狀，所以必須每年定期到醫院婦產科檢查、追蹤。

另外，少數人可能有骨盆腔炎，經血量增加、經期較長或經痛較厲害的問題，大多可以逐漸適應或經處理後改善。

而「陰道內避孕環」是一種內含藥物，柔軟有彈性的透明環狀物，會定量釋放低劑量荷爾蒙藥物，經陰道上皮吸收後發揮作用，女性只需在每個月月經來潮5天內自行放置在陰道深處，放置約3週後自行取出，待下次月經來時再放入新的避孕環即可。

對於放置異物在體內有恐懼感的女性，有另一種「避孕貼片」選擇，避孕貼片是將荷爾蒙藥物作成貼片劑，經由皮下吸收緩慢釋放藥品成分，抑制卵巢排卵反應。可在臀部、腹部、上臂外側或背部輪流換貼，但要避開胸部、傷口、毛髮及皮膚過敏等部位。

但食藥署提醒，避孕環、避孕貼片含有女性荷爾蒙成分，如同口服避孕藥一樣，會活化血液中凝血因子，可能造成多種器官栓塞，如靜脈血栓、肺栓塞，甚至造成冠狀動脈阻塞、腦血管栓塞（即中風）等副作用，儘管發生率不高，但還是有一些需要禁用的特殊情況，所以使用前應經醫師處方才能使用。

例如，避孕環不適合給有血栓病史、血管合併症的糖尿病患者、局部神經症狀偏頭痛、未有明確診斷的陰道出血、嚴重肝病或肝腫瘤患者、惡性腫瘤患者等族群使用；此外，有高血壓、糖尿病、心臟病、肝功能異常、血凝症、乳癌、腦血管、心肌梗塞，或是35歲以上抽菸者、體重大於等於90公斤或有家族病史的人使用避孕環，動脈血栓性的風險也會增加。

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