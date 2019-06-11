疫情升溫！腸病毒71型今年89例 創4年新高

2019-06-11 15:50

〔記者林惠琴／台北報導〕腸病毒疫情持續升溫，衛福部疾管署今日公布，上週門急診就診共計1萬1435人次，較前一週略升3.5%。值得注意的是，容易引發重症的腸病毒71型，今年已累計89例，是近4年同期新高，其中，上週就新增18例。

疾管署統計，近4週腸病毒71型病毒檢出個案持續增加，且為東部主要流行型別，今年累計已達89例，以輕症及散發病例為主，但整體數量高於2016至2018年同期，尤其花蓮縣22例，以及台東縣、宜蘭縣、桃園市各11例為大宗，且光是上週就新增18例輕症，以花蓮縣、台南市為主。

國泰醫院小兒科主治醫師王麗君表示，5歲以下嬰幼兒因免疫力發展尚未健全，感染腸病毒後易併發腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、肢體麻痺等重症。

王麗君提醒，若發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速送往醫院接受治療。

王麗君也指出，腸病毒也會透過產前母嬰垂直傳染、生產過程中接觸受病毒汙染的母體血液、產道分泌物、糞便等途徑傳染給新生兒，或出生後接觸腸病毒患者而感染腸病毒，因此準媽媽懷孕期間、生產前後應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，並儘量避免與患者接觸。

此外，王麗君補充，產前14天至分娩後若有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肌肋痛等症狀，或家中有其他幼童出現疑似腸病毒症狀，應主動告知醫師。

疾管署統計，今年累計12例腸病毒重症，以感染腸病毒71型6例最多，其他分別是腸病毒D68型2例，以及克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例。

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