改善偏鄉部落「行的安全」 原民會核定1.63億元

2019-06-11 15:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕許多原民部落位處偏鄉，聯外道路安全堪慮，原民會今宣布，相關特色道路改善計畫，今年核定23件，共1.63億元，不論在救災防災、醫療救護、通勤就學、經濟產業發展等，都能更加安全。

原民會表示，「原住民族部落特色道路改善計畫」為跨年度延續性計畫，主要補助地方政府辦理部落聯外且與特色產業有關聯之道路改善，例如台中市和平區的「梨山里佳陽部落聯外道路」，為該部落唯一聯外道路，可銜接黑森林步道及茶葉種植區，因道路年久失修影響族人及觀光客進出安全，去年初核定1323萬元辦理路面、擋土牆設施及排水設施改善，並已於當年底完工。

原民會也指出，該計畫亦優先針對與部落維生息息相關，具救災防災、醫療救護、通勤就學等機能之連外道路進行改善。以南投縣仁愛鄉的「翠巒部落聯外道路」為例，該道路為翠巒部落通往縣道投89線之唯一聯外道路，道路狹窄蜿蜒且下邊坡高差大，今年3月才發生族人因天雨路滑失控衝破護欄之意外，而此次補助1512萬元辦理改善路面、擋土牆設施及護欄、反光標誌等安全設施設置，道路改善後可提供族人一條安全通勤、通學與就醫的路。

原民會強調，特色道路改善計畫從支援部落社會人文發展、整合在地自然及產業特色資源等角度出發，希望可進一步營造原住民族地區特色亮點道路，做為各界深度探訪原住民族文化的最佳途徑。

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