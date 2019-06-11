虎尾農工校長獲全國技藝教育績優人員

2019-06-11 15:37

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為偏鄉弱勢的技職孩子架起梯子，讓他們勇敢不畏懼未來，讓學生瞭解技職教育是「進可攻、退可守」的生命出路，虎尾農工校長李重毅獲全國技藝教育績優人員。

李重毅指出，面對高職學生在學業競爭過程飽受挫折、對未來茫然不知所措，如何推動技藝教育堪稱是高難度的挑戰，但如何重建學生自我價值、鼓勵引導學生找回自信的教師，成為他三年前接任虎農校長的重要使命。

李重毅到任後積極與雲林科技大學、虎尾科技大學合作，幫學生找出升學與就業管道，包括遴聘在地傑出農友擔任業師，辦理3+3×4師徒制農業教育專班，培養在地農業人才、自106學年度起，與雲林科技大學首辦智能鑄造班產學攜手合作計畫，開創技職學生兼顧升學及就業的第二條升學道路。

另從今年起也與虎尾科技大學合作辦理農業科技產學攜手合作計畫，今年6月起該校農技班每年約有12名畢業生可甄選進入虎尾科技大學農業科技系就讀，培養優秀務農青年。

李重毅強調，他鼓勵喜歡唸書的孩子選讀專業類科朝升學目標努力，對不喜歡讀書的孩子尋求各種資源、連結國中技藝教育，開設多元實用的技能學程，提供建教合作、畢業即能就業，讓學生瞭解技職教育「進可攻、退可守」，全力幫孩子找出路，獲選全國技藝教育績優人員，堪稱實至名歸。

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