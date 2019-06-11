普悠瑪罹難者家屬︰無法接受檢調調查結果

2019-06-11 15:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪號事故宜蘭地檢署經7個月調查，日前宣布調查偵結，將司機員尤振仲、台鐵局副總工程司柳燦煌和綜合調度總所所長吳榮欽3人起訴。普悠瑪受難家屬自救協會理事長董小羚今召開記者會表示，一開始很想相信司法會為家屬討回公道，但現在看來似乎不然，每次事故最大主因就是司機的錯，難道上級長官都不用負責嗎，她強調絕對無法接受檢調這份調查結果。

董小羚表示，司機雖然有錯，但在她的認知裡，是台鐵給了司機一輛不能煞車的故障車，質疑宜蘭檢調為何都沒有提到這個部分，只有講ATP遠端監視系統驗收沒有做好；但ATP遠端監視的承辦人員是誰、控管的主管是誰、什麼層級的主管該負責任，這些檢調都沒有提到，調查範圍怎麼會只有這樣，其他人？其他主管？監督者在幹嗎？

董小羚說，她永遠記得普悠瑪進來那年，台鐵因為車輛跟月台尺寸不合，把月台給敲掉了，火車買進來竟會跟月台尺寸不合要敲月台，然後要敲月台這個邏輯很奇怪；現在普悠瑪還有這麼多疑點，為何宜蘭地檢的調查結果會這麼草率，實在令人難以想像，且宜蘭地檢一直沒有往上追查。她雖覺得司機有責任，但是不是全部的責任，不接受這份調查報告。

出席記者會的文明人權服務協會指出，若超速是翻車主因，為何那些每天在超速追準點的列車不翻車？國道每天在超速的車輛不翻車？因為問題是沒有煞車而不是超速。董小羚表示，下一步會跟律師團討論，針對檢調起訴的這份報告，提出協會認為需再議的部分，也會另對台鐵不起訴者也會提出再議。此外，尤振仲是替補司機，但台鐵火車分很多種，尤振仲有沒有駕駛普悠瑪資格、有沒有受過訓練，他們真的很懷疑。

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