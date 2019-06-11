宜蘭哈密瓜強制「一胎化」產量卻遇雨減半「有錢買不到」

2019-06-11 14:57

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭壯圍鄉新世紀哈密瓜上市，但今年受氣候影響，哈密瓜產量銳減近一半，每台斤價格90元起跳，因產量少，剩餘哈密瓜幾乎被消費者搶購完畢，「有錢也買不到。」

壯圍鄉日夜溫差大、土壤適合瓜果類生廠，有「哈密瓜故鄉」美名；主要栽種品種為橢圓形的新世紀品種，種植面積約10公頃。

新世紀品種採「一胎化」種植，每株僅留一果，將所有養分集中於單顆果實，造就每顆甜度維持在14度以上，全鄉一年總產量最多僅約16萬餘顆，相當珍貴。

今年宜蘭氣候不穩，4月以來每週都有豪雨特報，正在成熟期的哈密瓜，不敵雨淋、日曬，紛紛出現枯枝，產量也銳減至一半，讓原本就已稀少的新世紀哈密瓜更顯珍貴，全鄉僅剩近8萬顆可出貨。

最近哈密瓜園陸續開園出貨，每顆售價約近400元，但不少消費者訂不到貨，農會訂瓜電話也接不完，但總幹事陳玉華僅能逐一說抱歉，哈密瓜「有錢也買不到」。

陳玉華解釋，今年宜蘭天氣「一下晴、一下雨」，哈密瓜約在八分熟階段就遭受氣候干擾；每年氣候很難預估，最近已跟瓜農展開討論，希望輔導瓜農分兩批種植，將產期拉長，分散種植風險，讓產量、品質不受天氣影響。

今年哈密瓜雖無法如願大量上市，但平均甜度仍達14度以上，今農會舉辦品質評鑑會，奪冠的瓜農林宏建哈密瓜甜度高達17度，陳玉華說，評鑑結果顯示今年哈密瓜品質未受氣候影響。

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