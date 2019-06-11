加速汰換老舊二行程機車 台東環保局再推最高1萬元補助方案

2019-06-11 14:49

［記者王秀亭／台東報導］台東縣環保局繼淘汰二行程機車，換購電動機車最高補助4萬元後，針對有換購燃油機車意願者，再推最高1萬元補助方案，只要2003年12月31日前出廠的二行程、四行程機車，且完成排氣檢驗者都可申請，總共限額1000名。

老舊二行程機車屬高汙染機車，縣環保局近年不斷鼓勵民眾汰換，甚至以二行程機車汰換為電動機車最高補助4萬元為誘因，淘汰速度仍不如預期，迄今全縣仍有8647輛，2003年底以前出廠老舊四行程機車則有2萬8664輛。

縣環保局空氣噪音防制科科長張嘉智表示，交通工具空氣汙染物排放標準愈趨嚴謹，2003年底以前出廠的機車迄今都是16年以上的老舊車輛，要符合排放標準有難度，「希望透過補助機制，提高車主淘汰高汙染機車的願意。」

設籍台東縣民眾，淘汰使用中，且完成去年及今年排氣檢驗的二行程機車，換購六期燃油機車，中低收入戶補助1萬元，限額200名，一般戶補助5000元，限額100名；淘汰的二行程機車僅完成今年排氣檢驗者，換購六期燃油機車，中低收入戶補助8000元，限額200名，一般戶補助3000元，限額100名。

另外，淘汰2003年底出廠的四行程機車，換購六期燃油機車者，同樣有1500元至5000元不等的補助，皆限額100名。

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