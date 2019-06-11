1萬6千C.C.積水 妙齡女肚子長40公分「水瘤」

2019-06-11 14:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕28歲的小如曾經很胖、體重高達98公斤，積極減肥後臉和四肢都瘦了，但肚子卻仍圓滾滾，且腹脹、硬梆梆，走路半小時就腰酸背痛，就醫檢查才發現輸卵管長了40公分的大水瘤，開刀後從水瘤取出多達1萬6千C.C.的積水，相當驚人。

國泰綜合醫院婦產科醫師陳俐瑾指出，水瘤在醫學上稱為「囊腫」，輸卵管水瘤或囊腫是胚胎期「穆勒氏管」的遺跡，約有3％到7％的婦女會出現，大多沒有症狀，且會自行消失，只有少數會造成輸卵管/卵巢扭轉，或是影響輸卵管抓取卵子的功能而不孕。

陳俐瑾說，這類囊腫大小最多在1到8公分之間，文獻上極少有超過30公分，而像小如這樣大到40公分都還沒有腹痛、便秘、水腎等任何症狀的臨床超少見。

陳俐瑾說，輸卵管囊腫是子宮附屬器囊腫的一種，如果囊腫比較小，不需要手術治療，可以密切觀察，若生長速度比較快，就要考慮手術治療。

輸卵管囊腫常常與卵巢囊腫難以區分，陳俐瑾說，術前可經由超音波、血液腫瘤標記輔助判斷，但往往需開刀後才能確認。

陳俐瑾提醒，停經後婦女因雌激素缺乏，脂肪比較容易堆積在腹部，但是還沒停經女性則容易將脂肪堆積於四肢，因此若有腹圍異常腫大，或是合併腹痛、腰痠、解便不順等症狀，建議都要進一步檢查婦科腫瘤的可能性。

許多肉肉的女生以為自己只是胖或是宿便多，陳俐瑾說，她們常常把腫瘤養到很大才來就診，讓本來可用腹腔鏡小傷口的變成要傳統大傷口手術才行，而像小如這樣40公分還能用腹腔鏡手術的算是少數幸運兒。

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