雨炸全台！10縣市豪雨特報 8縣市大雨特報

2019-06-11 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，受梅雨鋒面及西南氣流影響，易有短時強降雨，今日苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、雲林縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、北部、中南部、恆春半島、澎湖及金門地區有局部大雨發生的機率，外出民眾應注意雷擊、強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區則慎防淹水。

氣象局下午1時30分對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市與屏東縣等10縣市擴大發布豪雨特報；對新北市、台北市、桃園市、基隆市、新竹縣、新竹市、金門縣與澎湖縣等8縣市持續發布大雨特報。

經濟部水利署稍早則對台南市發布一級淹水警戒、雲林縣發布二級淹水警戒，其中台南市警戒區域為歸仁區與關廟區，雲林縣為古坑鄉。此外，目前石門水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、士林堰、集集攔河堰與德元埤現持續進行放水作業，台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣與台南市等9縣市均列警戒範圍。

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