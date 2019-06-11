古蹟內養雞、踢球 中市府遭批維護不力

2019-06-11 13:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市神岡區大夫第（社口林宅）、潭子區摘星山莊、豐原區丘逢甲紀念公園的丘逢甲進士功名石都被列為古蹟或古物，市議員徐瑄灃今日表示，這幾處古蹟牆面剝落、滅火器過期，還有人在古蹟內養雞、踢球，顯示市府維護不力。

徐瑄灃表示，神岡區大夫第之前曾經整修，但現在古宅遇到大雨積水嚴重，許多文物被盜走，牆面大面積剝落，紅磚牆面嚴重風化，角落還擱置一堆滅火器，使用期限為2012年12月，早已過期，顯示市府對古蹟維護相當鬆散。

徐瑄灃也指出，摘星山莊是市定古蹟，市府在這裡設置青創基地，結果有實驗學校蓋雞舍養雞，還有人在裡面踢球，古蹟活化固然重要，但在古蹟內養雞、踢球，難道不會影響古蹟維護？另外，位於豐原區公老坪的丘逢甲紀念公園，內有丘逢甲進士功名石，是一般古物，位置相當偏僻，維護不易，議員蕭隆澤曾建議遷移，但文化局邀學者專家開協調會，決議不宜遷移。

她表示，不管是古宅或紀念碑，這些歷史文物，都是記錄著生活在這片土地上過往的故事，若不好好善加對待，等到消失時，將無法重現。

文化局長張大春表示，目前台中市各古蹟及歷史建築，公有部份由各管理單位管理維護，民間古蹟及歷史建築則由所有權人管理維護，台中市文化資產處會定期派員巡視檢查，古蹟或歷史建築委託給民間團體營運管理者也會定期評鑑，作為後續繼續委外營運管理的依據。

張大春也說，目前台中市仍有很多古蹟和歷史建物等待修繕，將建請文化部文化資產局寬列經費，補助地方政府進行維護修繕，以保護文化資產。至於丘逢甲進士功名石是否遷移，他表示，市府將邀集古蹟維護專家、文史專家研議，若要移到室內，將就近以葫蘆墩文化中心為地點，也符合丘逢甲紀念公園的文史意義。

另外，文化局表示，牧心蒙特梭利實驗教育團體去年進駐摘星山莊，作為實驗教育場域，並透過養雞、刺竹再利用等行為，讓孩子認識原住戶日常生活模式，具有生命教育的性質，使摘星山莊成為活古蹟。

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