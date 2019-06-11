東興國中首屆畢業生 5A學生高達25％

2019-06-11 13:32

［記者黃美珠／竹縣報導］國中教育會考放榜，新竹縣創校才3年的東興國中今年的首屆畢業生264人中，有67人都拿到了5A的好成績，而這包含拿到了「5A10+」的7人，等於是該校國三生中有25%的學習成就，都屬於「精通熟習各科」的學生之列，國會政黨聯盟新竹縣議員吳旭智肯定該校教學團隊也替自己交出1張漂亮成績單。

根據新竹縣政府的資料顯示，全縣應屆參加會考的考生共有5725人，滿級分、也就是拿到5A10+且作文獲得6級分的共有7人、5A10+的有76人、5A以上的有665人，比去年都有進步。

新埔鎮長林保祿也說，自從2015年新埔一群關心地方教育發展的退休教育工作者、在地企業家等共同成立新埔教育基金，給予境內各國中小獎勵、或從旁協助後，今年新埔國中的會考成績也大有進步，今年拿到5A成績的有4人，4A1B的也有4個，進步之多是10年之最。

東興國中這次拿到5A10+的學生有：3年5班白宸昕、徐大喆、胡弘毅，3年6班卜紹秦、3年9班田靜瑜、3年11班陳世霖和蕭琮育。

其中胡弘毅、白宸昕之前的模考成績曾經一度只有4A1B10+或是4A1B8+而已，徐大喆在校模考最好的表現也只有5A9+，但他們不氣餒、懈怠，堅持到最後一刻，終於成功突破自己。

很多學生都很怕英文、數學，這群「會考勝利組」也直言其實他們對這2科其實也很掛意。那怎麼搶救「蔡英文」或「菜數學」？田靜瑜說，她上英文勤做筆記，考試前猛看筆記。

陳世霖說，數學多做題目，題型接觸得越多，考試就會更有把握一些。

蕭琮育認為，基本功很重要，數學基礎還是要穩紮穩打，多做題目。英文穩定跟隨老師的步調前進。

胡弘毅、徐大喆、卜紹秦都認為，數學就是要釐清觀念，題目自然就比較好掌握，因為題型會變，但是觀念不會變。

白宸昕則提醒，魔鬼在細節，觀念有了，也要注意一些細節，不要粗心大意，才能不失分。

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