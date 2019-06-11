果菜批發市場連假後開市 蔬菜小漲、水果跌幅17％

2019-06-11 13:16

〔記者楊心慧／台北報導〕果菜批發市場端午節連假僅休6月9日、10日兩天，部分蔬果承銷人休8日至10日連休3天，今天開市蔬菜批發均價較休市前上漲3.24元，水果批發均價則下跌7.86元，台北農產運銷公司表示，蔬菜休市後承銷需求增加，各菜種漲多跌少；水果則因承銷人需求量減少買氣轉弱下挫，場內交易市況遲緩，價格跌多漲少，和休市前比跌幅17.02％。

果菜批發市場端午節連假沒休6月8日，但有部分承銷人休，為避免拍賣過剩，台北農產運銷公司事先與產地協調，蔬果到貨量皆比前一天減半，過去在休市後易有供應量暴增、蔬果暴跌等情形，今天整體蔬菜均價反而小幅上漲，但水果整體均價和休市前比，跌幅17.02％。

據北農數據顯示，今天蔬菜到貨量為1885噸，較休市前增加1031噸，整體批發價格平均每公斤27.9元，比休市前增加3.24元，增幅13.13％；水果到貨量為1070噸，較休市前增加650噸，整體批發價格平均每公斤38.5元，比休市前減少7.86元。

高麗菜批發價格從休市前的每公斤23元，漲至30元，漲幅30.43％；大白菜從休市前的每公斤11元，漲至18元，漲幅63.63％；竹筍從休市前的每公斤44元，跌至35元，跌幅20.45％。

北農表示，蔬菜進貨量大幅增加，但承銷需求增加，交易市況尚平順，各菜種行情漲多跌少；水果則因承銷人需求量減少買氣轉弱下挫，場內交易市況遲緩，價格跌多漲少。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法