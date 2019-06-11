議員提案HPV疫苗「到校施打」 北市衛生局：會積極研議

2019-06-11 13:12

〔記者蔡思培／台北報導〕子宮頸癌是女性常見癌症，可透過接種人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）減少風險。目前台北市採取「到院施打」，北市議員羅智強昨在議會警政衛生委員會建議衛生局，仿照新北、桃園採取「到校施打」方式。對此衛生局表示，會積極宣導、召開專家會議研議，有機會明年採到校施打。

針對羅智強提案建議將HPV疫苗改採取「到校施打」方式，衛生局長黃世傑表示，六都除桃園、新北，都是在醫院施打疫苗，因為過去疫苗有不良反應。他坦承到院施打的疫苗涵蓋率確實低於到校施打，不過今年仍會維持到院施打，明年則有機會改為到校施打。

議員簡舒培也指出，過去日本有HPV疫苗疑慮，有人打了出現狀況，她擔心未來若改採到校施打，可能會讓家長以為該疫苗類似流感疫苗，是理所當然一定要打。她也提到，防止子宮頸癌除HPV疫苗外，子宮抹片檢查也很重要，擔心有民眾打了疫苗後就不做子宮頸抹片。

衛生局健康管理科科長林夢蕙表示，預防子宮頸癌有三防線，分別是安全性行為、子宮篩檢與疫苗，三者缺一不可。她提醒民眾，並非只要施打了疫苗後就不需篩檢。目前北市有近150家醫院、診所有提供疫苗接種，免費施打對象是國一女生，施打率約為2成5。

林夢蕙說，現行HPV是到院施打，打完會讓小孩留在醫院觀察30分鐘評估，若有不良反應可以通報直接進行關懷。目前常規疫苗只有流感疫苗是到校施打，HPV到校施打方式還要再與學校溝通、安排時程，事前也要跟家長進行溝通，家長也同意施打，才有執行可能。

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